Прімера запланувала відновити сезон історичним дербі

Іспанська Ла Ліга підібрала поєдинок, яким дасть рестарт перерваному пандемією коронавірусу чемпіонату.

Дербі Севільї та Бетіса стане першим матчем відновленого сезону в Іспанії, повідомляє Cadena SER.

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"Немає кращої вивіски для рестарту Ла Ліги, ніж дербі. Це буде ще одним стимулом, ми всі з нетерпінням чекаємо на футбол, і ця перша спроба буде чудовою", – заявив спортивний директор Севільї Мончі.

Очікується, що поєдинок зіграють 12 червня увечері. Севільське дербі входить до програми перенесеного раніше 28-го туру. В його рамках мадридський Реал також повинен прийняти Ейбар, а Барселона поїде в гості до Мальорки.

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