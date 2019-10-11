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АПЛ оголосила найкращий гол вересня

16:09 219 Читать на русском
АПЛ оголосила найкращий гол вересня
Мусса Дьєнепо / Фото з відкритих джерел

Нападник Саутгемптона Мусса Дьєнепо визнаний автором найкращого гола місяця.

Неймовірний сольний прохід Мусси Дьєнепо, що закінчився приголомшливим голом у ворота Шеффілд Юнайтед, не залишився без уваги. Прем’єр-ліга визнала цей постріл голом місяця в АПЛ.

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Загалом Мусса у цьому сезоні двічі відзначався за Саутгемптон – у матчі 3-го туру проти Брайтона (2:0) та у грі 5-го туру проти Шеффілд Юнайтед (1:0).

Суперниками малійця у боротьбі за трофей були: Джетро Віллемс (Ньюкасл), Фікайо Томорі (Челсі), Джеф Хендрік (Бернлі), Джеймс Меддісон (Лестер), Аарон Крессвелл (Вест Хем), Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль) та Н'Голо Канте (Челсі).

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