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АПЛ объявила лучший гол сентября

16:17 55 Читати українською
АПЛ объявила лучший гол сентября
Мусса Дьенепо / Фото из открытых источников

Нападающий Саутгемптона Мусса Дьенепо признан автором лучшего гола месяца.

Невероятный сольный проход Муссы Дьенепо, закончившийся потрясающим голом в ворота Шеффилд Юнайтед, не остался без внимания. Премьер-лига признала этот выстрел голом месяца в АПЛ.

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Мусса в этом сезоне дважды отмечался за Саутгемптон – в матче 3-го тура против Брайтона (2:0) и в игре 5-го тура против Шеффилд Юнайтед (1:0).

Соперниками малийца в борьбе за трофей были: Джетро Виллемс (Ньюкасл), Фикайо Томори (Челси), Джефф Хендрик (Бернли), Джеймс Мэддисон (Лестер), Аарон Крессвелл (Вест Хэм), Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) и Н’голо Канте (Челси ).

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