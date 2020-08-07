АПЛ оголосила 4 номінантів на звання найкращого тренера сезону 2019/20 – Гвардіола поза списком

Френк Лемпард (Челсі), Юрген Клопп (Ліверпуль), Кріс Вайлдер (Шеффілд Юнайтед) та Брендан Роджерс (Лестер) номіновані на звання найкращого тренера за підсумками сезону 2019/20. Голосування вже розпочато, повідомляє офіційний Twitter Прем'єр-ліги.
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Лемпард привів Челсі до 4 місця АПЛ, а Брендан Роджерс до останнього туру боровся за потрапляння в Лігу чемпіонів. Під керівництвом Вайлдера Шеффілд Юнайтед посів високе як для новачка 9 місце. Про Юргена Клоппа згадувати, мабуть, зайве – перший за 30 років чемпіонський титул для Ліверпуля.
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