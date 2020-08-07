АПЛ оголосила 4 номінантів на звання найкращого тренера сезону 2019/20 – Гвардіола поза списком

Прем'єр-ліга повідомила про початок голосування за найкращого наставника сезону, що завершився.

Френк Лемпард (Челсі), Юрген Клопп (Ліверпуль), Кріс Вайлдер (Шеффілд Юнайтед) та Брендан Роджерс (Лестер) номіновані на звання найкращого тренера за підсумками сезону 2019/20. Голосування вже розпочато, повідомляє офіційний Twitter Прем'єр-ліги.

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Лемпард привів Челсі до 4 місця АПЛ, а Брендан Роджерс до останнього туру боровся за потрапляння в Лігу чемпіонів. Під керівництвом Вайлдера Шеффілд Юнайтед посів високе як для новачка 9 місце. Про Юргена Клоппа згадувати, мабуть, зайве – перший за 30 років чемпіонський титул для Ліверпуля.

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