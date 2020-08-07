АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця сезону 2019/20

Прем'єр-ліга оголосила номінантів на отримання статусу найкращого в сезоні, що завершився.

За звання найкращого посперечаються 7 футболістів, які представляють 5 клубів. Це Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садьйо Мане (всі – Ліверпуль), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Денні Інгз (Саутгемптон), Джеймі Варді (Лестер), Нік Поуп (Бернлі).

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Крім того, стали відомі і претенденти на звання найкращого молодого гравця сезону. До списку номінантів потрапили Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Дін Хендерсон (Шеффілд Юнайтед), Крістіан Пулішіч та Мейсон Маунт (обидва – Челсі), Антоні Марсьяль, Мейсон Грінвуд та Маркус Рашфорд (всі – Манчестер Юнайтед), а також Джек Гріліш (Астон Вілла), інформує офіційний Twitter АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль вперше за 30 років став чемпіоном Англії. Ман Сіті, Ман Юнайтед та Челсі зіграють в ЛЧ, Лестер, Тоттенхем і Арсенал – у Лізі Європи. Джеймі Варді став найкращим бомбардиром АПЛ.

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