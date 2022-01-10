Зустріч погодились перенести через спалах коронавірусу у розташуванні Лестера, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.

"Миколенко отримає величезні бонуси", – Евертон похвалив українця за дебют в Англії

"Лисиці" не мають необхідної кількості гравців для заявки на матч, тож потенційний дебют Миколенка в АПЛ слід очікувати 15 січня, у зустрічі проти Норвіча.

Нагадаємо, Віталій встиг дебютувати за Евертон у основному складі в матчі Кубка Англії проти Халл Сіті (3:2), українець провів 120 хвилин та отримав схвальні відгуки від головного тренера та прес-служби клубу.

"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал