Встречу согласились перенести из-за вспышки коронавируса в расположении Лестера, сообщает официальный твиттер АПЛ.

"Миколенко получит огромные бонусы", – Эвертон похвалил украинца за дебют в Англии

"Лисицы" не имеют необходимого количества игроков для заявки на матч, так что потенциальный дебют Миколенко в АПЛ можно ожидать 15 января, во встрече против Норвича.

Напомним, Виталий успел дебютировать за Эвертон в основном составе в матче Кубка Англии против Халл Сити (3:2), украинец провел 120 минут и получил положительные отзывы от главного тренера и пресс-службы клуба.

"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал