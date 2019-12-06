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АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця листопада

22:29 47 Читать на русском
АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця листопада
Ліверпуль – Евертон – 5:2 / Premierleague.com

Англійська прем’єр-ліга оголосила список футболістів, що претендують стати найкращими у листопаді.

Одразу сім гравців номіновано на премію найкращого гравця місяця чемпіонату Англії за підсумками листопада. До почесного списку потрапили по два гравці Тоттенхема та Лестера, а також по одному представнику Ліверпуля, Вулверхемптона і Шеффілда, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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1. Деле Аллі (Тоттенхем) – 3 голи і 1 гольова передача у 4 матчах

2. Рауль Хіменес (Вулверхемптон) – 3 голи у 3 матчах

3. Садьйо Мане (Ліверпуль) – 3 голи і 1 гольова передача у 4 матчах

4. Ліс Муссе (Шеффілд Юнайтед) – 1 гол і 3 гольові передачі у 3 матчах

5. Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 2 голи і 4 гольові передачі у 4 матчах

6. Чаглар Союнчю (Лестер) – 1 гол, 3 матчі на нуль

7. Джеймі Варді (Лестер) – 3 голи, 2 гольові передачі в 3 матчах

Вболівальники також можуть проголосувати за найкращого, на їхню думку, гравця на сайті EA Sports. Щоб визначити переможця, голоси вболівальників будуть об'єднані з голосами 20 капітанів клубів і групою футбольних експертів.

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