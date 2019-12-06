Сульшер: У нас було менше 24 годин на відновлення – хлопці зіграють з Сіті на адреналіні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про підготовку своєї команди до манкуніанського дербі.

"Ми безумовно розраховуємо, що Антоні Марсьяль візьме участь у цій грі, однак я не впевнений, чи зможе він почати її з перших хвилин. А от Поль Погба не зіграє. Він уже тренується на траві. Як я й казав раніше, ми чекаємо його повернення до Нового року.

Чи став Юнайтед сильнішим у порівнянні з квітневим матчем? Впевненість – дивна річ у футболі. Після такого результату і виступу як у середу – ми відчуваємо себе впевненіше, хлопці рвуться в бій, енергії повинно вистачити. Той факт, що у нас було менше 24 годин на відновлення, не повинен мати значення, хлопці зіграють на адреналіні. Вчора вони відновлювалися, вони були втомленими, сьогодні у нас день підготовки. Я чекаю, що вони добре виспляться і вийдуть на поле з посмішками на обличчях.

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Ми будемо грати у гостях у, можливо, найсильнішої команди Англії. Це буде складний матч, але нам потрібна стабільність. Я вже говорив, що це шанс для кожного показати себе, але це також шанс перетворити сумніви у віру. Якщо ми зможемо показати черговий впевнений виступ, як було у матчі з Тоттенхемом, якщо ми зможемо зробити це на Етіхад Стедіум, тоді ми зможемо досягти результату.

Багато хто питає, чому ми не здобували позитивних результатів в інших іграх, але Прем'єр-ліга – складний турнір. Неважливо з ким ми граємо – все можуть вирішити дрібні деталі. Думаю, це комплімент для Ліги. Тут є Сіті, Ліверпуль і Лестер, які грають стабільно, однак інші команди розташувались дуже щільно.

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Як змінилися дербі за останні роки? Принаймні, тепер ми граємо кожен рік. Мені свого часу довелось чекати роки, перш ніж я вперше зіграв у дербі. Вони змінилися в тому плані, що Манчестер Сіті зараз значно кращий, аніж в той час, коли я грав. І весь футбол досить сильно змінився: раніше дозволяли вести більш жорстку боротьбу, а зараз кожен момент ретельно вивчають, футбол став більш технічною, тактичною грою. Але дербі повинні залишатися дербі – ми граємо не в баскетбол, і ми готові до всього", – цитує Сульшера видання Manutd.one.

Нагадаємо, вже завтра, 7 грудня, Манчестер Юнайтед зіграє проти Манчестер Сіті у так звано манкуніанському дербі. Гра розпочнеться о 19:30.

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