4 зустрічі англійської першості, які були раніше скасовані через COVID-19, отримали нові дати, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Невакцинованим гравцям потрібно скоротити зарплати", – Капелло

18 січня: Бернлі – Уотфорд, Брайтон – Челсі

19 січня: Лестер – Тоттенхем, Брентфорд – Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, у чемпіонаті Англії на фоні пандемії були скасовані низка поєдинків. Найближчі матчі АПЛ заплановані на 11 січня.

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