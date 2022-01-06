АПЛ назвала нові дати перенесених поєдинків Манчестер Юнайтед, Челсі та інших
13:55 - Читать на русском
Керівництво АПЛ змушено змінювати розклад матчів через пандемію.
4 зустрічі англійської першості, які були раніше скасовані через COVID-19, отримали нові дати, повідомляє офіційний сайт турніру.
"Невакцинованим гравцям потрібно скоротити зарплати", – Капелло
18 січня: Бернлі – Уотфорд, Брайтон – Челсі
19 січня: Лестер – Тоттенхем, Брентфорд – Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, у чемпіонаті Англії на фоні пандемії були скасовані низка поєдинків. Найближчі матчі АПЛ заплановані на 11 січня.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter