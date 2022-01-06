АПЛ назвала новые даты перенесенных поединков Манчестер Юнайтед, Челси и других
14:01 - Читати українською
Руководство АПЛ вынуждено менять расписание матчей из-за пандемии.
4 встречи английского первенства, отмененные ранее из-за COVID-19, получили новые даты, сообщает официальный сайт турнира.
"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло
18 января: Бернли – Уотфорд, Брайтон – Челси
19 января: Лестер – Тоттенхэм, Брентфорд – Манчестер Юнайтед.
Напомним, в чемпионате Англии на фоне пандемии были отменены ряд поединков. Ближайшие матчи АПЛ намечены на 11 января.
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