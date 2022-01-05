"Відмова від вакцинації – це егоїзм. Якщо поліцейські зобов'язані щепитися, то я не розумію, чому футболістам бути винятком. Нещеплені шкодять суспільству. Зарплату таких футболістів треба скоротити.

Яремчук здав позитивний тест на коронавірус

Я не думаю, що Серію А призупинять через новий спалах коронавірусу. Щеплені легше переносять хворобу і швидше одужують", – цитує Капелло La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, представники італійської першості вже скасували перший матч (Салернітана – Венеція) через COVID-19 у нинішньому сезоні.

Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду