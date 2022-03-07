Матчи Английской Премьер-лиги в ближайшее время тоже могут оказаться недоступными для россиян.

Руководители лиги согласились прекратить трансляции для россиян, чтобы еще больше изолировать страну, сообщает The Telegraph. Юристы разрешили разрыв соглашения с Rambler Media в течение ближайших 24 часов, рассчитанного на следующие 3 месяца – англичане готовы отказаться от 6 млн фунтов стерлингов.

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Футбольная ассоциация Англии также готова приостановить соглашение насчет Кубка Англии, а Английская футбольная лига перестанет транслировать матчи Чемпионшипа на Матч ТВ и частном Football-TV.

Добавим, что АПЛ провела несколько акций в поддержку Украины, в частности, украсила нашим флагом элементы трансляции, однако платформа ОККО вообще убрала таймер, чтобы не показывать флаг Украины, который там разместили.

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