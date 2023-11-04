"Червоні дияволи" після домашнього погрому від Ман Сіті приїхали в Лондон. Екс-вінгер Шахтаря Вілліан вийшов з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 14:30. Магвайр – герой початку зустрічі. Спочатку вже на 1 хвилині ледь не зійшов з поля після удару від плеча свого ж партнера в голову. А згодом забрався в офсайд, коли Еріксен подавав стандарт. Гарначо ідеально скинув на Мактомінея, однак судді вгледіли положення поза грою саме в Харрі. Як наслідок, у гостей так і залишилося 0 ударів за 20 хвилин.

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Команда Марку Сілви завдає серйозних проблем на контратаках. Вілліан розганяє і влучає у блок, а далі Онана однією рукою тягне після потужного пострілу Вілсона, але й тут офсайд був. Бразилець отримує розкішну діагональ від Паліньї, який зі своєї половини ввів м'яч у гру, виконавши стандарт. Ван-Біссака встигає підкоригувати, снаряд летить на кутовий. МЮ зі своїх 66% не може анічогісінько придумати, тоді як Фулхем уже видав 3 ударні атаки, всіляко натякаючи на продовження. Неймовірно, але факт. Манчестер Юнайтед на 27 хвилині вперше пробив по воротах. Мактомінай знову на вістрі, досить небезпечно.

Еванс боковими ножицями стріляв з кількох метрів, забракло влучності. Гарначо розігнав контру, Хьойлунд хоч чимось продуктивним відзначився на полі, відкотивши на Бруну – є перше влучання у площину на 33-й! Лєно секунд 30 стояв з м'ячем далеко за межами штрафного, поки Хьойлунд ліниво не побіг у бік воротаря "дачників". Подача Фернандеша у простій ситуації на трибуни – як символ нинішнього стану манкуніанців. На початку другої половини відбувся ще один буденний удар у руки Лєно. Гарначо замахувався на мільйон, а вийшло традиційно на копійку. Враження, ніби гра до першого гола – хто заб'є, того й перемога.

Усе частіше розриває Фулхем на величезному просторі контратак. Вілліан не влучив, Онана ефектно потягнув удари Вілсона та Паліньї, Перейра не зміг добити. Серія кутових лондонців уже виглядає просто принизливо. Епічна жовта для Гарначо. "Геніальний" пас п'ятою в нікуди, спроба виправити це жахіття, удар в ногу супернику. Марсьяль, який замінив абсолютно інтертного 75-мільйонного Хьойлунда хоча б удар через себе виконав з подачі Далота. Манчестер Юнайтед Пелльїстрі, ще один джокер тен Хага, відборовся на фланзі, змусивши помилитися Палінью, а потім уже в межах штрафного виборов м'яч для Фернандеша – Бруну дальнім ударом прошив таки Лєно. МЮ набирає 18 очок і виривається на 6 рядок. Фулхем опускається на 14 місце (12 балів).

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