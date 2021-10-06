"Думаю, АПЛ все ж сильніша. 3-4 роки тому Іспанія була попереду. Ла Ліга була сильнішою у ті 10 років, коли царювали Мессі і Роналду. Іспанські клуби домінували в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Іспанці вигравали майже все, але у всіх чемпіонатах трапляються спади. Можливо, цей спад Прімери не триватиме довго.

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В Іспанії багато чудових гравців. Педрі, наприклад. Це – фантастичний футболіст! Я був здивований його стабільністю в такому юному віці. Ансу Фаті теж неймовірний. Сподіваюся, їх не перенавантажуватимуть.

Я бачив таких приголомшливих футболістів, як Оуен і Роналдо, які грали занадто багато в юності, а потім постійно травмувалися. Сподіваюся, з Педрі так не буде", – цитує Лінекера Marca.

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