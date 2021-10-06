"Думаю, АПЛ все же сильнее. 3-4 года назад Испания была впереди. Ла Лига была сильнее в те 10 лет, когда царствовали Месси и Роналду. Испанские клубы доминировали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Испанцы выигрывали почти все, но во всех чемпионатах случаются спады. Возможно, этот спад Примеры не продлится долго.

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В Испании много замечательных игроков. Педри, например. Это – фантастический футболист! Я был удивлен его стабильностью в столь юном возрасте. Ансу Фати тоже невероятный. Надеюсь, их не перегрузят.

Я видел таких потрясающих футболистов, как Оуэн и Роналдо, которые играли слишком много в юности, а потом постоянно были травмированы. Надеюсь, с Педри так не будет", – цитирует Линекера Marca.

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