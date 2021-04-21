"Я і раніше казав, що визнавати свої помилки – гідно. Ці клуби зробили велику помилку. Втім, тепер вони знову у нашій системі.

Мілан та Інтер покинули Суперлігу, – ЗМІ

Я знаю, що ці клуби мають що запропонувати не тільки нашим змаганням, а й всьому європейському футболу. Зараз важливо рухатися вперед разом і відновити єдність, якою цей вид спорту насолоджувався раніше", – цитує Чеферіна La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, всі шість клубів АПЛ (Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі і Тоттенхем) офіційно оголосили про відмову від участі в Суперлізі.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило