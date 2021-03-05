Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 25-річного гравця. Новачок отримав номер 20.

Антонов офіційно очолив Чорноморець

Вачіберадзе виховувався у СДЮШОР одеського клубу, але в 2012 році приєднався до структури Шахтаря. Хавбек був провідним гравцем у різних вікових групах "гірників", а з командою U-19 навіть доходив до фіналу Юнацької ліги УЄФА 2014/15. Саме Бека був капітаном у програному фіналі проти Челсі (2:3).

Кар'єра півзахисника на дорослому рівні поки складається посередньо. Вачіберадзе не зміг закріпитися у складі Бетіса (2015-2017), короткі періоди в латвійському РФШ та бельгійському Ломмелі також були невдалими. З листопада минулого року хавбек перебував без клубу, але на перегляді зміг довести свою профпридатність Чорноморцю. "Моряки" пішли зимувати на третій сходинці Першої ліги і в другій частині продовжать боротьбу за вихід в еліту.

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