Первая лига, 16-й тур

Черноморец – Авангард – 3:1

Голы: Брагару, 5, Козак, 52, Штогрин, 55 – Дорошенко, 76

Это противостояние было особенным для Алексея Антонова, ведь это его дебют во главе Черноморца. Уже в начале встречи Брагару поспособствовав хорошему настроению нового наставника, отметившись красивым голом в нижний дальний угол.

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После перерыва одесский коллектив продолжил наседать на ворота соперника, что конвертировалось в два гола. Сначала Козак забил из более 20 метров со штрафного, а через несколько мгновений Шторгин удачно сыграл на подборе. Команда из Краматорска огрызнулась лишь одним точным ударом в исполнении Дорошенко.

Черноморец поднялся на второе место и сравнялся с Агробизнесом по очкам на вершине турнирной таблицы Первой лиги – в обоих коллективов по 31 зачетному баллу. Авангард остался предпоследним с 8 очками.

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