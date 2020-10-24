Матч 6 туру АПЛ між Вест Хемом та Манчестер Сіті розпочався доволі несподівано.

Лондонці вийшли вперед на 18 хвилині завдяки розкішному голу Майкла Антоніо.

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Чеський дует "молотів" Соучек-Цоуфал розіграв просту комбінацію на правому фланзі, і останній виконав подачу в центр карного майданчика Манчестер Сіті. Антоніо не помітив опіки Рубена Діаша та розстріляв Едерсона ударом в падінні через себе – 1:0.

Додамо, що потужний хавбек Вест Хема відзначився вже третім голом у поточному сезоні. Раніше одноклубник Ярмоленка засмучував Лестер та Арсенал.

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