Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – українці розпочинають у запасі
У рамках 6-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Хем приймає Манчестер Сіті. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Матч Вест Хем – Манчестер Сіті розпочнеться о 14:30 за київським часом. Переглянути поєдинок наживо можна на Setanta Sports безпосередньо в цій новині.
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Стартові склади команд:
Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуен, Соучек, Райс, Форналс – Антоніо
Запасні: Рендольф, Діоп, Фредерікс, Лансіні, Нобл, Ярмоленко, Аллє
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гарсія, Канселу – Б. Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез, Агуеро, Стерлінг
Запасні: Стеффен, Стоунз, Зінченко, де Брюйне, Фоден, Палмер, Торрес
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