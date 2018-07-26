Антон Кравченко повернувся в Олімпік

Олімпік оголосив про повернення Антона Кравченка, який раніше виступав за Карабюкспор.

Центральний захисник Антон Кравченко підписав контракт з Олімпіком. Угода розрахована на 1 рік з можливістю продовження ще на рік, інформує офіційний сайт клубу.

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Кравченко перейшов у Олімпік на правах вільного агента.

В сезоні 2017/18 27-річний Кравченко провів 18 матчів у складі Олімпіка, після чого перейшов у Карабюкспор. За турецький клуб захисник зіграв 16 поєдинків, але не допоміг команді уникнути вильоту.