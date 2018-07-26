toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Антон Кравченко повернувся в Олімпік

16:05 93 Читать на русском
Антон Кравченко повернувся в Олімпік
Антон Кравченко / фото: ФК Олімпік

Олімпік оголосив про повернення Антона Кравченка, який раніше виступав за Карабюкспор.

Центральний захисник Антон Кравченко підписав контракт з Олімпіком. Угода розрахована на 1 рік з можливістю продовження ще на рік, інформує офіційний сайт клубу.

"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити

Кравченко перейшов у Олімпік на правах вільного агента.

В сезоні 2017/18 27-річний Кравченко провів 18 матчів у складі Олімпіка, після чого перейшов у Карабюкспор. За турецький клуб захисник зіграв 16 поєдинків, але не допоміг команді уникнути вильоту.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Антон Кравченко Антон Кравченко Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст
    Україна — 13:001240 ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст
2
год
:
51
хв
РБ Лейпциг
19:30
Гекен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук