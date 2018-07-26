Антон Кравченко вернулся в Олимпик

Олимпик объявил о возвращении Антона Кравченко, который ранее выступал за Карабюкспор.

Центральный защитник Антон Кравченко подписал контракт с Олимпиком. Соглашение рассчитано на 1 год с возможностью продления еще на год, информирует официальный сайт клуба.

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Кравченко перешел в Олимпик на правах свободного агента.

В сезоне 2017/18 27-летний Кравченко провел 18 матчей в составе Олимпика, после чего перешел в Карабюкспор. За турецкий клуб защитник сыграл 16 поединков, но не помог команде избежать вылета.