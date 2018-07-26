toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРЫ

Антон Кравченко вернулся в Олимпик

16:05 29 Читати українською
Антон Кравченко вернулся в Олимпик
Антон Кравченко / фото: ФК Олимпик

Олимпик объявил о возвращении Антона Кравченко, который ранее выступал за Карабюкспор.

Центральный защитник Антон Кравченко подписал контракт с Олимпиком. Соглашение рассчитано на 1 год с возможностью продления еще на год, информирует официальный сайт клуба.

"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити

Кравченко перешел в Олимпик на правах свободного агента.

В сезоне 2017/18 27-летний Кравченко провел 18 матчей в составе Олимпика, после чего перешел в Карабюкспор. За турецкий клуб защитник сыграл 16 поединков, но не помог команде избежать вылета.

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Антон Кравченко Антон Кравченко Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
18
мин
РБ Лейпциг
19:30
Хэкен
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук