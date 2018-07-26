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"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити

15:30 801 Читать на русском
"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити
Андрій Полунін
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює події першого туру УПЛ з Андрієм Полуніним, екс-хавбеком Дніпра, Карпат, Нюрнберга та збірної України.

– Андрію Вікторовичу, хто вас приємно здивував у 1 турі, а хто – розчарував?

– Дуже якісний футбол продемонструвала Зоря. Сподобалася Олександрія у грі з Карпатами. "Зелено-білі" багато говорили про те, що їхнє завдання у цьому сезоні – вихід у єврокубки, проте команда Шарана виглядала дуже пристойно.

А от київський Арсенал, звичайно, розчарував. Дай Боже, щоб їм усе вдалося, але різниця у порівнянні з тим Арсеналом, який грав у Першій лізі, – кардинальна. Там були гравці та тренер, які могли дати результат. Але керівництво змінило вектор – це на їхній розсуд. ФК Львів на фоні суперника виглядав дуже непогано. У них також новий вектор, бразильці – за принципом Шахтаря, тож наразі незрозуміло, на що вони здатні.

Щодо Динамо та Шахтаря, то стартові матчі чемпіонату для них напружені, адже потрібно починати з перемоги. Вони зробили це. Мені сподобалося, як проти "гірників" грала Десна. Чернігівці не виглядали сором’язливим новачком, який тільки-но підвищився у класі. Думаю, що у команди Рябоконя – хороше майбутнє. Сподіваюся, їм не доведеться боротись за виживання – у Першій лізі вони були однією з найсимпатичніших ігрових команд. Хто там ще грав?

– Чорноморець – Олімпік…

– Про одеситів поки що важко скласти собі враження, адже прийшов новий тренер. Проти Олімпіка вони зіграли від оборони, свої голи забили зі стандартів. У процесі чемпіонату відшліфують основний склад. Зрештою, до 31 серпня всі команди ще доукомплектовуватимуться, підпишуть по 2-3 гравці.

– Шахтар і Динамо провели свої матчі в один час. Вам вдалося переглянути обидва?

– Так, я увімкнув телевізор, а поруч – ноутбук. Дивився, знаєте, врозкид. Динамо – молодці. Як і в Суперкубку, забивають гол, накривши суперника. Це свідчить про те, що мають таку установку – накривати голкіпера і очікувати на помилку. Така тактика приносить їм результат у другому матчі поспіль.

Динамо – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу

– Помилку Шуста можна списати на мокрий газон?

– Та ні. Він – досвідчений голкіпер, а не якась там молодь. Навіть не знаю, на що це можна списати. Хіба що на самовпевненість. Шуст думав, що встигне до м'яча. Він же не підсковзнувся.

– У першому таймі чернігівського матчу стався резонансний епізод: Десна відкрила рахунок, проте бригада арбітрів скасувала гол Артема Фаворова. Авторитетний Мирослав Ступар назвав таке рішення помилковим.

– Чесно кажучи, я не бачив цього моменту, тож не можу його прокоментувати.

Десна – Шахтар: канал "Футбол 1" зробив новий відеоогляд матчу, додавши туди скандальний епізод з незарахованим голом

– Бачите, навіть ви, маючи телевізор та ноутбук, не зуміли встежити за одним із ключових моментів поєдинку. Що думаєте про рішення УПЛ призначити матчі наших грандів на один час?

– Ви знаєте, у багатьох організаціних моментах нашого футболу – дивина. Вважаю, що ці два матчі повинні були розпочатися з різницею, як мінімум, у дві години. Це ж не останній тур, де вирішується доля чемпіонства. Вболівальники всієї України, переконаний, хочуть переглянути як Динамо, так і Шахтар.

У другій годині дня грають Зоря з Маріуполем! Хто додумався поставити цей матч на час, коли температура повітря сягає 30 градусів?! Я розумію, що є певні організаційні моменти, але ж їх потрібно вирішувати розумно.

А якщо завтра на полі щось трапиться із футболістом? Хто за це відповідатиме? Скажуть: винен клубний лікар, який недодивився, що у гравця проблеми із серцем. Будуть винними усі, крім УПЛ, правильно? Їм потрібно не тільки сидіти в кабінетах, а ще й розуміти гравців – щоб був якісний футбол, динаміка. Призначати матч на другу годину дня при такій температурі – це злочин.

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Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
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