35-річний іспанець після завершення контракту з Монако став гравцем Комо, інформує пресслужба клубу. Контракт із представником Серії В підписаний на два роки.

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"Я прийшов сюди що грати якомога краще і виграти якомога більше матчів. Це мій пріоритет. Якби я відчував щось інше, то завершив би кар'єру. Хочу вивести Комо у Серію А, клуб заслуговує там бути. Це один із найважливіших викликів у моїй кар'єрі", – заявив Фабрегас.

Окрім італійців, на Сеска були претенденти з МЛС, але сам гравець на пресконференції назвав проєкт "ларіджані" кращим і цікавішим. Одну з ключових ролей у трансфері відіграв колишній гравець Челсі Денніс Вайз, який нині є генеральним директором Комо.

Нагадаємо, іспанський хавбек пограв на топ-рівні за Арсенал, Барселону і Челсі. Останні три роки він провів у Монако, але попередній сезон майже повністю пропустив через травми, зігравши всього 115 хвилин.