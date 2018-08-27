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Анрі та Бордо можуть не домовитися через зміну власника клубу

12:56 218 Читать на русском
Анрі та Бордо можуть не домовитися через зміну власника клубу
Тьєррі Анрі / Фото: Sky Sports

Французький Бордо погодився на всі умови Тьєррі Анрі, проте новий власник клубу не такий поступливий.

Переговори між Тьєррі Анрі та Бордо на межі зриву, повідомляє видання Goal.com.

Анрі погодився очолити Бордо за однієї умови

Справа в тім, що француз погодився очолити Бордо, адже поточний власник клубу НІколя де Таверно погодився виконати всі його умови.

Та все не так просто: Бордо незабаром стане власністю американської компанії GACP, і там вже заявили, що не погоджуються зі всіма умовами Анрі. Таким чином, переговори опинилися на межі зриву, жодна зі сторін поки не збирається йти на компроміс.

Зараз Анрі є помічником Роберто Мартінеса в збірній Бельгії.

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Теги
Бордо Бордо Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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