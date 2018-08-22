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Анрі погодився очолити Бордо за однієї умови

16:12 681 Читать на русском
Анрі погодився очолити Бордо за однієї умови
Тьєррі Анрі / Федерація футболу Бельгії

Колишній форвард Арсенала та Барселони Тьєррі Анрі дав згоду на роботу в Бордо, але клуб має надати трансферні гарантії.

Бордо близький до призначення на посаду головного тренера колишнього форварда збірної Франції Тьєррі Анрі, повідомляє goal.com.

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Екс-гравець Арсенала та Барселони дав згоду на те, щоб очолити "жирондинців" після відставки Гуса Пойєта, але є певні умови. Анрі цікавиться фінансовим потенціалом у зв'язку з майбутнім переходом клубу американській компанії GACP. Французу цікаво, скільки коштів можуть виділити на трансфери.

Тьєррі вже спілкувався з колишнім персоналом Бордо, щоб оцінити нинішній стан команди та інфраструктуру.

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Теги
Франція Бордо Бордо Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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