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Анри и Бордо могут не договориться из-за смены владельца клуба

12:57 25 Читати українською
Анри и Бордо могут не договориться из-за смены владельца клуба
Тьерри Анри / Фото: Sky Sports

Французский Бордо согласился на все условия Тьерри Анри, однако новый владелец клуба не такой покладистый.

Переговоры между Тьерри Анри и Бордо на грани срыва, сообщает издание Goal.com.

Анри согласился возглавить Бордо при одном условии

Дело в том, что француз согласился возглавить Бордо, ведь текущий владелец клуба Никола де Таверно согласился выполнить все его условия.

Но все не так просто: Бордо вскоре станет собственностью американской компании GACP, и там уже заявили, что не согласны со всеми условиями Анри. Таким образом, переговоры оказались на грани срыва, ни одна из сторон пока не собирается идти на компромисс.

Сейчас Анри является помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

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Бордо Бордо Франция Тьерри Анри Тьерри Анри
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