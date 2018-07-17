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Анрі покинув Sky Sports та зосередиться на тренерській роботі

16 липня 23:59 497 Читать на русском
Анрі покинув Sky Sports та зосередиться на тренерській роботі
Тьєррі Анрі / фото: Твіттер збірної Бельгії

Асистент Роберто Мартінеса Тьєррі Анрі більше не працюватиме аналітиком на Sky Sports. 40-річний француз сконцентрується на кар'єрі тренера.

Екс-нападник Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі припинив роботу на телебаченні, повідомляє Sky Sports.

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Француз налаштований зосередитись виключно на кар'єрі тренера. До слова, Анрі працював аналітиком на Sky Sports з 2015 року. Екс-форвард тепло попрощався з працівниками телеканалу, подякувавши за спільну роботу.

Нагадаємо, з 2016 року Анрі працює асистентом Роберто Мартінеса у збірній Бельгії, яка посіла 3 місце на ЧС-2018.

Раніше Анрі заявляв, що хотів би колись очолити лондонський Арсенал.

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Теги
Англія Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Бельгія Бельгія
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