Анрі покинув Sky Sports та зосередиться на тренерській роботі

Асистент Роберто Мартінеса Тьєррі Анрі більше не працюватиме аналітиком на Sky Sports. 40-річний француз сконцентрується на кар'єрі тренера.

Екс-нападник Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі припинив роботу на телебаченні, повідомляє Sky Sports.

"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні

Француз налаштований зосередитись виключно на кар'єрі тренера. До слова, Анрі працював аналітиком на Sky Sports з 2015 року. Екс-форвард тепло попрощався з працівниками телеканалу, подякувавши за спільну роботу.

Нагадаємо, з 2016 року Анрі працює асистентом Роберто Мартінеса у збірній Бельгії, яка посіла 3 місце на ЧС-2018.

Раніше Анрі заявляв, що хотів би колись очолити лондонський Арсенал.

ЧС-2018: фанати Бельгії влаштували неймовірний прийом своїй команді після бронзи Мундіалю