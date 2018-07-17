Анри покинул Sky Sports и сосредоточится на тренерской работе

Ассистент Роберто Мартинеса Тьерри Анри больше не будет аналитиком на Sky Sports. 40-летний француз сконцентрируется на карьере тренера.

Экс-нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри прекратил работу на телевидении, сообщает Sky Sports.

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Француз настроен сосредоточиться исключительно на карьере тренера. К слову, Анри работал аналитиком на Sky Sports с 2015 года. Экс-форвард тепло попрощался с сотрудниками телеканала, поблагодарив за совместную работу.

Напомним, с 2016 года Анри работает ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, которая заняла 3 место на ЧМ-2018.

Ранее Анри заявлял, что хотел бы когда-то возглавить лондонский Арсенал.

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