ЧС-2018: фанати Бельгії влаштували неймовірний прийом своїй команді після бронзи Мундіалю

Збірна Бельгії повернулась до Брюсселю, посівши 3 місце на чемпіонаті світу-2018. Вболівальники віддали належне своїм улюбленцям, влаштувавши їм гарячий прийом.

У Брюсселі пройшла церемонія зустрічі збірної Бельгії після ЧС-2018, на якому "червоні дияволи" здобули бронзові медалі.

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На головній площі міста зібрались тисячі вболівальників, які привітали команду з історичним успіхом, інформує офіційний твіттер збірної Бельгії.

Нагадаємо, Бельгія у півфіналі Мундіалю програла Франції, проте у поєдинку за 3 місце перемогла Англію. Підсумкове 3 місце – найкращий результат в історії Бельгії на чемпіонатах світу.

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