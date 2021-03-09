"Арсен Венгер змінив моє мислення. Це було мені потрібно в той час. Мені треба було стати впевненішим, зрозуміти, що я собою являю як гравець, на що я здатен.

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Я почав ставити собі правильні запитання. Раніше я завжди звинувачував інших, а тепер почав звинувачувати себе. Я почав розуміти, як допомогти іншим, замість того щоб говорити іншим: "Ей, це ви повинні допомагати мені!"

Пеп же був експертом в питаннях тактики. Він бачить і хоче змінити так багато всього, що це може бути проблемою для нього. Але він схиблений на тактиці. Від нього я дізнався неймовірні нюанси", – цитує Анрі Football.london з посиланням на інтерв'ю француза виданню FourFourTwo.

До слова, нападник є легендою Арсенала, провівши за "канонірів" 376 матчів та забивши 228 голів, що є найкращим показником в історії клубу. За Барселону Тьєррі виступав з 2007 року, відігравши у 121 поєдинку та відзначився 49 голами.

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