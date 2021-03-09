"Арсен Венгер изменил мое мышление. Это было мне нужно в то время. Мне надо было стать увереннее, понять, что я из себя представляю как игрок, на что я способен.

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Я начал задавать себе правильные вопросы. Раньше я всегда обвинял других, а теперь стал винить себя. Я начал понимать, как помочь другим, вместо того чтобы говорить другим: "Эй, это вы должны помогать мне!"

Пеп же был экспертом в вопросах тактики. Он видит и хочет изменить так много всего, что это может быть проблемой для него. Но он помешан на тактике. От него я узнал невероятные нюансы", – цитирует Анри Football.london со ссылкой на интервью француза изданию FourFourTwo.

К слову, нападающий является легендой Арсенала, проведя за "канониров" 376 матчей и забив 228 голов, что является лучшим показателем в истории клуба. За Барселону Тьерри выступал с 2007 года, отыграв в 121 поединке и отметился 49 голами.

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