Монреаль на офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера за власним бажанням.

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"Я з важким серцем ухвалив це рішення. Останній рік був для мене особисто надзвичайно важким. Через всесвітню пандемію я не зміг побачити своїх дітей. На жаль,постійні обмеження залишаються, а нам доведеться переїхати до США знову на кілька місяців. Розлука для мене та моїх дітей занадто обтяжлива. Тому з великим сумом я повинен повернутися до Лондона та залишити Монреаль. Дякую усім за те, що ви були поруч у цій подорожі, і я бажаю вам успіхів у майбутньому", – пояснив своє рішення Анрі.

Екс-форвард Арсенала та Барселони очолив Монреаль у листопаді 2019 року. Під його керівництвом команда провела 29 матчів – 9 перемог, 4 нічиї та 16 поразок.

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