МЛС проведе супертурнір у форматі чемпіонату світу – розкішний спосіб оживити футбол

Футбол у США та Канаді повертається класним чемпіонатом "MLS is Back" у Флориді. 54 матчі, 26 команд, плей-офф і путівка в Лігу чемпіонів КОНКАКАФ для переможця.

Поточний сезон в МЛС не встиг розпочатися, як після двох турів гримнула пандемія COVID-19. Від початку березня американські клуби перебували на карантині. Лише через три місяці – у перших числах червня – вони отримали дозвіл повернутися до тренувань зі строгими обмеженнями. А ще через місяць зіграють перші матчі.

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МЛС запланувала особливий турнір "MLS is Back" для 26 клубів двох конференцій. Далі коротко про головне.

Місце: турнір відбудеться в спорткомплексі ESPN Wide World на Walt Disney Resort поблизу Орландо, у Флориді. Звичайно, матчі пройдуть без глядачів.

Дати: старт – 8 липня. фінал – 11 серпня.

Який формат?

– груповий турнір. 26 команд жеребкуванням будуть розділені на 6 груп: 3 – для східної конференції, 3 – для західної. Посів мінімальний, по різних групах розведуть лише 2-3 найкращі команди.

– плей-офф розпочнеться з 1/8 фіналу, куди вийдуть по два лідери кожної групи та 4 найкращі треті місця. Кожне протистояння складатиметься з одного матчу.

Counting down the days 'til ???? ?...



All the details on our #MLSisBack Tournament at @WaltDisneyWorld. pic.twitter.com/JRXR1hMjIz — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020

Коли відбуватимуться матчі?

У три часові слоти: о 16:00 за Києвом, о 3:00 за Києвом і о 5:30 за Києвом.

Які призи?

Переможець чемпіонату отримає путівку в Лігу чемпіонів КОНКАКАФ 2021. Призовий фонд дуже скромний – 1,1 мільйона доларів США. Окрім цього, очки, зароблені на груповому етапі цього турніру, будуть враховуватися в турнірну таблицю регулярного сезону МЛС-2020.

Для чого цей турнір?

"У нас буде можливість повністю контролювати всі 26 клубів в рамках однієї локації. Завдяки цьому ми зможемо максимально захистити здоров'я гравців і тренерів під час відновлення матчів", – пояснює очільник МЛС Дон Гарбер. Ліга розробила спеціальний план тестування на COVID-19 для всіх команд і обслужного персоналу.

Відразу після завершення особливого турніру МЛС планує відновити регулярний чемпіонат, формат якого може зазнати змін.

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У нинішній МЛС немає зірок першої величини типу Бекхема, Ібрагімовіча, Лемпарда, Джеррарда, Пірло чи Руні. Найяскравішими персонажами виступають Карлос Вела з Лос-Анджелеса (найкращий бомбардир минулого сезону – 34 голи), Чічаріто з Лос-Анджелес Гелаксі та Нані з Орландо Сіті.

Можна відзначити знайомого нам по Металісту Себастьяна Бланко. У тогорічному фіналі за Торонто грав екс-партнер Маліновського і зірка бельгійської першості Алехандро Посуело. До слова, канадці програли тоді титул чинному чемпіону – Сієтл Саундерс.

На тренерських лавах точно впізнаєте Тьєррі Анрі (Монреаль Імпакт), Франка де Бура (Атланта Юнайтед), Боба Бредлі (Лос-Анджелес) і Япа Стама (Цинциннаті). Варто нагадати, що з цього сезону в МЛС розпочав грати клуб Девіда Бекхема. Щоправда, стартувала команда Інтер Маямі не дуже вдало – з двох поразок.

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