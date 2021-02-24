"Пеп вбив мою впевненість у собі. Після того, як я з ПСВ повернувся в Сіті, він оцінив мене по двох передсезонних матчах і більше мені справжнього шансу так і не дав.

РБ Лейпциг офіційно викупив Анхеліньо – Зінченко втратив конкурента

Я був щасливий, що пішов у Лейпциг, тепер я став частиною клубу. Я відчував довіру з першого дня і отримав поштовх від клубу і тренера. Радий, що постійно виступаю за Лейпциг", – цитує Анхеліньо Goal.

До слова, "бики" нещодавно викупили Анхеліньо та уклали із ним контракт до літа 2025 року. У поточному сезоні іспанець провів 31 матч, в яких відзначився 8 голами та 11 асистами.

РБ Лейпциг розгромив Герту й впритул наблизився до Баварії, Байєр на останніх секундах врятувався від поразки Аугсбургу