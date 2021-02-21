В рамках 22-го туру німецького чемпіонату Байєр знову провалився, не зумівши переграти Аугсбург, а Герта зазнала розгрому від РБ Лейпциг.

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 22-й тур

Аугсбург – Байєр – 1:1

Голи: Нідерлехнер, 5 – Тапсоба, 90+5

Герта – РБ Лейпциг – 0:3

Голи: Забітцер, 28, Нкунку, 71, Орбан, 84

Хоффенхайм – Вердер – початок о 19:00

Недільну програму 22-го туру у Бундеслізі відкривав між Аугсбургом та Байєром. Леверкузенці останнім часом пробуксовували, вигравши всього три з десяти матчів у чемпіонаті й вилетівши за межі зони ЛЧ, та ще й зазнавши поразки від Янг Бойз у Лізі Європи з чотирма пропущеними голами. А ще в грудні підопічні Петера Боса реально думали про чемпіонство...

Драговіч осоромився дитячою помилкою в матчі з Янг Бойз – екс-динамівець підсумував жахливий тайм

Втім, на зону ЛЧ шанси ще були. В разі перемоги над Аугсбургом "фармацевти" наблизились би до четвертого місця в таблиці на відстань трьох очок – осічка в цій ситуації була неприпустимою. Тим паче, що Аугсбург програв три крайніх поєдинки в Бундеслізі. Втім, Байєр знову зганьбився, пропупустивши вже на 5-й хвилині внаслідок фантастичного ляпу голкіпера Градецкі. Нідерлехнер покарав Леверкузен – 1:0!

До останніх секунд рахунок не змінювався, але на 90+5-й хвилині Тапсоба таки врятував гостей, замкнувши простріл Грея – 1:1. Байєр уникнув поразки, але навряд чи фанатам "фармацевтів" стало від цього легше.

РБ Лейпциг завітав у гості в Берлін на матч проти Герти. Після несподіваної поразки Баварії у Франкфурті "бики" отримали можливість відродити чемпіонську інтригу, наблизившись до мюнхенців на відстань двох залікових балів – благо, суперник дозволяв сподіватись на успіх. Герта не виграла у жодному з останніх семи матчів, зазнавши п'яти поразок. Востаннє команда святкувала перемогу аж 2-го січня.

РБ Лейпциг не став затягувати із голами. Гості вийшли вперед на 28-й хвилині – це австрієць Забітцер завдав шедеврального удару метрів з 25-ти у дальню дев'ятку. 0:1! Цей рахунок тримався до середини другого тайму, коли забив Нкунку – після серії відскоків Адамс скинув м'яч Крістоферу, а той з правого краю штрафного прошив Ярштейна. 0:2!

Крапку ж у цій зустрічі поставив Орбан, який ударом головою на 84-й хвилині замкнув подачу від Забітцера – 0:3! РБ Лейпциг громить Герту й відроджує інтригу в боротьбі за срібну салатницю.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа