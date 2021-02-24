Анхелиньо: Гвардиола убил мою уверенность в себе
Уже бывший защитник Манчестер Сити Анхелиньо считает, что Хосеп Гвардиола предвзято отнесся к нему.
"Пеп убил мою уверенность в себе. После того, как я из ПСВ вернулся в Сити, он оценил меня по двум предсезонных матчах и больше мне настоящего шанса так и не дал.
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Я был счастлив, что ушел в Лейпциг, теперь я стал частью клуба. Я чувствовал доверие с первого дня и получил толчок от клуба и тренера. Рад, что постоянно выступаю за Лейпциг", – цитирует Анхелиньо Goal.
К слову, "быки" недавно выкупили Анхелиньо и заключили с ним контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне испанец провел 31 матч, в которых отметился 8 голами и 11 ассистами.
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