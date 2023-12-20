"Рішення суду щодо Суперліги? Не хвилююся зараз. Я був тієї ночі, коли вони оголосили про Суперлігу. Їх було дванадцять, вони марно намагалися переконати нас та інших. Я подумав: "А якщо вони справді зроблять революцію? Це був би хаос. За два дні мильна бульбашка луснула. Я був на стадіоні Баварії, а Чеферін кожні п'ять хвилин писав мені: "Челсі, Ліверпуль, Сіті знялися? Це кінець".

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Вони намагалися переконати Баварію, але вони не прийшли до мене. Вони намагалися домовитися з Олівером Каном, моїм тодішнім наступником. Улі Хьонесс, голова правління Хайнер і я сказали: "Ніколи з нами! Ми хочемо вигравати, але регулярно. У ПСЖ теж так думали.

Суперліга б зашкодила турнірам. Серія А стала б Серією Б, а Бундесліга стала б другим дивізіоном. Погані турніри. І знаєте чому? Щоб зашкодити Прем'єр-лізі, яка збирає більше грошей просто тому, що вона краща. Особливо іспанці, вони хотіли зашкодити АПЛ і вигадали цей турнір. План А, з найкращими командами Європи, був лише алібі: їхня мета – включити арабів, американців, зіграти міжнародний турнір. Втратити своє коріння.

Всі пропозиції з поліпшенням Суперліги були відкинуті з культурної, футбольної та економічної точки зору. УЄФА пропонує найкращий турнір з усіх можливих, нова Ліга чемпіонів у 36 році буде ще більш видовищною і відкритою. Ви бачили святкування Копенгагена з приводу виходу до 1/8 фіналу? Вони мали фінішувати останніми, але пройшли кваліфікацію, і для них це було схоже на Різдво. Чи завжди мають перемагати одні й ті ж самі старі хлопці? Не у футболі, у футболі є немислиме, емоції. Це не математика. Ніхто в Німеччині не пішов би в Суперлігу, була б фан-революція.

Хто залишився? Дві команди з Іспанії? Юве вибув, принаймні мені так здається. Це відмова Європи від проєкту. Не вистачає лише юридичного підтвердження. Це не зайде дуже далеко. Тридцять років тому система сприйняла б нововведення, але зараз вона інша. Британці, німці та французи ніколи не брали б участі. Не думаю, що італійці та іспанці теж, хіба що знайдеться якийсь президент, який вважатиме, що може лягти спати й прокинутися наступного дня посеред золота. Реал і Барселона могли б взяти участь у турнірі", – цитує Румменігге Marca.

Нагадаємо, що Суд Європейського Союзу цього четверга, 21 грудня, оголосить своє рішення щодо створення Суперліги.