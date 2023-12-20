Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав воротаря, який зіграє в останньому матчі календарного року.

"У мене немає ідеї ротації воротарів. Вони обидва добре справляються. Лунін сильно прогресував і продемонстрував багато впевненості, а Кепа зберіг свій рівень.

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Коли Кепа повернувся після травми, мені хотілося винагородити їх обох. Кепа гратиме завтра (проти Алавеса), а в другій половині сезону я виберу одного з них", – цитує Marca наставника "вершкових".

Нагадаємо, що Андрій Лунін похитнув ієрархію голкіперів в Реалі своїми чудовими виступами. Карло Анчелотті доводиться робити непростий вибір між Кепою та українцем на кожен матч.

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