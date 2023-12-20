"Решение суда по Суперлиге? Не волнуюсь сейчас. Я был той ночью, когда они объявили о Суперлиге. Их было двенадцать, они тщетно пытались убедить нас и других. Я подумал: "А если они действительно сделают революцию? Это был бы хаос. Через два дня мыльный пузырь лопнул. Я был на стадионе Баварии, а Чеферин каждые пять минут писал мне: "Челси, Ливерпуль, Сити снялись? Это конец".

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Они пытались убедить Баварию, но они не пришли ко мне. Они пытались договориться с Оливером Каном, моим тогдашним преемником. Ули Хёнесс, председатель правления Хайнер и я сказали: "Никогда с нами! Мы хотим выигрывать, но регулярно. В ПСЖ тоже так думали.

Суперлига бы навредила турнирам. Серия А стала бы Серией Б, а Бундеслига стала бы вторым дивизионом. Плохие турниры. И знаете почему? Чтобы навредить Премьер-лиге, которая собирает больше денег просто потому, что она лучше. Особенно испанцы, они хотели навредить АПЛ и придумали этот турнир. План А, с лучшими командами Европы, был лишь алиби: их цель – включить арабов, американцев, сыграть международный турнир. Потерять свои корни.

Все предложения с улучшением Суперлиги были отвергнуты с культурной, футбольной и экономической точки зрения. УЕФА предлагает лучший турнир из всех возможных, новая Лига чемпионов в 36 году будет еще более зрелищной и открытой. Вы видели празднование Копенгагена по поводу выхода в 1/8 финала? Они должны были финишировать последними, но прошли квалификацию, и для них это было похоже на Рождество. Всегда ли должны побеждать одни и те же старые ребята? Не в футболе, в футболе есть немыслимое, эмоции. Это не математика. Никто в Германии не пошел бы в Суперлигу, была бы фан-революция.

Кто остался? Две команды из Испании? Юве выбыл, по крайней мере мне так кажется. Это отказ Европы от проекта. Не хватает только юридического подтверждения. Это не зайдет очень далеко. Тридцать лет назад система восприняла бы нововведение, но сейчас она другая. Британцы, немцы и французы никогда не участвовали бы. Не думаю, что итальянцы и испанцы тоже, разве что найдется какой-то президент, который посчитает, что может лечь спать и проснуться на следующий день посреди золота. Реал и Барселона могли бы принять участие в турнире", – цитирует Румменигге Marca.

Напомним, что Суд Европейского Союза в этот четверг, 21 декабря, объявит свое решение о создании Суперлиги.