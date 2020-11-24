Курйозний випадок трапився в матчі 12 туру Чемпіоншипу між Престоном та Шеффілд Венсдей.

Футбольна асоціація Англії відкрила провадження щодо Дарнелла Фішера, який виступає за Престон. У поєдинку проти Шеффілд Венсдей 26-річний захисник двічі схопив за статеві органи Каллума Патерсона. Це трапилося на 62 хвилині.

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Епізод залишився поза увагою арбітра, але не телекамер. Сьогодні, 24 листопада, останній день для надання пояснень. Клуб погоджується зі звинуваченнями на адресу свого гравця, інформує офіційний сайт Престона.

А от самі учасники інциденту не дають коментарів. Більше того, винуватець видалив свій акаунт у Twitter. Очікується, що Фішер отримає дискваліфікацію щонайменше на 3 матчі. Провадження відкрито за статтею "агресивна поведінка".

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