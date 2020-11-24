Курьезный случай произошел в матче 12 тура Чемпионшипа между Престоном и Шеффилд Уэнсдей.

Футбольная ассоциация Англии открыла производство в отношении Дарнелла Фишера, который выступает за Престон. В поединке против Шеффилд Уэнсдей 26-летний защитник дважды схватил за половые органы Каллума Патерсона. Это случилось на 62 минуте.

Защитник встал в ворота и отразил решающий пенальти в серии – видео феерии с участием легенды Манчестер Юнайтед

Эпизод остался без внимания арбитра, но не телекамер. Сегодня, 24 ноября, последний день для предоставления объяснений. Клуб соглашается с обвинениями в адрес своего игрока, информирует официальный сайт Престона.

А вот сами участники инцидента не дают комментариев. Более того, виновник удалил свой аккаунт в Twitter. Ожидается, что Фишер получит дисквалификацию минимум на 3 матча. Производство открыто по статье "агрессивное поведение".

Провал Барси перед Динамо, Моурінью б'є Гвардіолу та стає лідером, покер Холанда і "автогол століття" – огляд вікенду