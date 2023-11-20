Помер батько екс-зірки Ліверпуля – трагедія сталась під час родинного відпочинку
13:18 - Читать на русском
Перестало битись серце Хосе Роберто Кордейру де Олівейри – батька колишнього нападника Ліверпуля Роберто Фірміно.
У віці 62 років не стало батька Роберто Фірміно – Хосе Роберто Кордейру де Олівейри, повідомляє UOL.
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Причиною став інфаркт, який спіткав чоловіка під час родинного відпочинку в Дубаї. Родина вже намагається зв'язатись з посольством Бразилії, аби доставити тіло на батьківщину.
Дружина Фірміно, Лариса Перейра, в Instagram зазначила, що Хосе Роберто Кордейру де Олівейра помер уві сні.
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