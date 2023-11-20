У віці 62 років не стало батька Роберто Фірміно – Хосе Роберто Кордейру де Олівейри, повідомляє UOL.

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Причиною став інфаркт, який спіткав чоловіка під час родинного відпочинку в Дубаї. Родина вже намагається зв'язатись з посольством Бразилії, аби доставити тіло на батьківщину.

Дружина Фірміно, Лариса Перейра, в Instagram зазначила, що Хосе Роберто Кордейру де Олівейра помер уві сні.

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