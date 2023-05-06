Англія на світлові роки випереджає інші чемпіонати у питанні нагороди за телевізійний показ матчів.

Компанія Sky Sports офіційно оголосила про укладання нового контракту з EFL терміном на 5 років (2024-2029). Сума зросла на 30% і майже досягла мільярда фунтів – 895 млн гарантовані, ще 40 млн бонусами.

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Йдеться про показ Чемпіоншипу, Ліги 1, Ліги 2 і Кубка ліги. Sky Sports обіцяє глядачам повне охоплення всіх 1059 матчів, які заплановані у цих змаганнях щосезону. Задля цього планується розширення технологічних функцій платформи. Sky Sports відзначає величезний інтерес до нижчих дивізіонів не лише в Англії, а й усьому світі.

Нагадаємо, АПЛ має свій космічний контракт. З нинішнього сезону набула чинності нова 3-річна угода на суму понад 5 мільярдів фунтів.

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