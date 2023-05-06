Англия на световые годы опережает другие чемпионаты в вопросе награды за телевизионный показ матчей.

Компания Sky Sports официально объявила о заключении нового контракта с EFL сроком на 5 лет (2024-2029). Сумма выросла на 30% и почти достигла миллиарда фунтов – 895 млн гарантированных, еще 40 млн бонусами.

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Речь идет о показе Чемпионшипа, Лиги 1, Лиги 2 и Кубка лиги. Sky Sports обещает зрителям полный охват всех 1059 матчей, запланированных в этих соревнованиях каждый сезон. Для этого планируется расширение технологических функций платформы. Sky Sports отмечает огромный интерес к низшим дивизионам не только в Англии, но и во всем мире.

Напомним, у АПЛ свой космический контракт. С нынешнего сезона вступило в силу новое 3-летнее соглашение на сумму более 5 миллиардов фунтов.

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