Фенербахче у своєму твіттері опублікував відеозвернення Жозе Моурінью, який закликав уболівальників завітати на домашню арену клубу, Шюкрю Саракоглю, вже сьогодні, 2 червня.

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Фабріціо Романо повідомив, що контракт із сеу Жозе вже підписаний – угода розрахована до літа 2026 року. Сам Моурінью підтвердив майбутню роботу в Фенербахче ще під час передматчевої студії до фіналу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що Фенербахче посів друге місце в турецькій Суперлізі. У Лізі конференцій стамбульський клуб дійшов до чвертьфіналу.

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