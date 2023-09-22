Гравчиня Шеффілд Юнайтед Медді К'юсак раптово пішла з життя у дуже молодому віці.

Про трагічну звістку повідомив клуб АПЛ у своєму Twitter. Причини смерті 27-річної англійської півзахисниці не вказані.

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"Шеффілд Юнайтед зі спустошенням повідомляє про смерть Медді К'юсак. Усі наші думки з сім’єю та друзями Медді в цей надзвичайно важкий час", – вказано у заяві клубу, який підкреслив, що більше не даватиме будь-яких коментарів щодо загибелі своєї футболістки.

Медді К'юсак лише нещодавно підписала новий контракт із Шеффілд Юнайтед, а місяць тому її призначили однією з капітанів команди. Вона перебувала в клубі з березня 2019 року, провівши у Шеффілд Юнайтед 5 сезонів.

К'юсак стала першою футболісткою в історії жіночої команди "клинків", яка зіграла 100 матчів у її складі. Також К'юсак паралельно працювала у Шеффілд Юнайтед менеджером із маркетингу.