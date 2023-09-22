Игрок Шеффилд Юнайтед Мэдди Кьюсак внезапно ушла из жизни в очень молодом возрасте.

О трагическом известии сообщил клуб АПЛ в своем Twitter. Причины смерти 27-летней английской полузащитницы не указаны.

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"Шеффилд Юнайтед с опустошением сообщает о смерти Мэдди Кьюсак. Все наши мысли с семьей и друзьями Медди в это чрезвычайно тяжелое время", – говорится в заявлении клуба, который подчеркнул, что больше не будет давать каких-либо комментариев по поводу гибели своей футболистки.

Медди Кьюсак только недавно подписала новый контракт с Шеффилд Юнайтед, а месяц назад ее назначили одним из капитанов команды. Она находилась в клубе с марта 2019-го, проведя в Шеффилд Юнайтед 5 сезонов.

Кьюсак стала первой футболисткой в истории женской команды "клинков", сыгравшей 100 матчей в ее составе. Также Кьюсак параллельно работала в Шеффилд Юнайтед менеджером по маркетингу.