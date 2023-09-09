Захисниця Віолетта Міцул загинула внаслідок нещасного випадку під час відпочинку.

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Молдованка виступала за ісландський клуб Ейнхерйї. Разом з партнерками вони вирішили вибратися в гори Вопнафйордур, де 26-річну Міцул і спіткала страшна трагедія. Захисниця зірвалася зі скелі і отримала травми, несумісні з життям. Коли медики прибули на місце інциденту, то їм залишалося лише констатувати смерть.

Міцул загалом провела 40 матчів за жіночу збірну Молдови. У 2021 році вона мала досвід виступів за український клуб Восход.

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